Les proches des victimes du crash se recueillent

Le 24 mars 2015, un Airbus A320 de Germanwings, filiale de Lufthansa, avait été précipité volontairement contre le flanc d'une montagne par le copilote, Andreas Lubitz. L'avion ralliait Barcelone à Düsseldorf avec six membres d'équipage, dont Andreas Lubitz, et 144 passagers, originaires de 19 pays, en majorité des Allemands (72) et des Espagnols (50).

«Ça me fait plaisir de venir ici. On voit d'autres parents qui vivent la même chose. Cela nous réconforte car beaucoup de personnes sont passées par là», déclare Maribel Calvo, une Vénézuélienne venue samedi avec son mari nord-américain. Le couple a perdu son fils unique, Robert, 36 ans, dans le crash. «La seule consolation, c'est de croire en Dieu», poursuit Maribel, qui a assisté dans la matinée à une cérémonie œcuménique à la cathédrale Notre Dame du Bourg à Digne-les-Bains, à la mémoire des victimes.

Une plateforme décorée de roses et de ballons blancs

La journée de samedi avait commencé par un dépôt de gerbes à 9h, en présence des autorités locales et du PDG de la Lufthansa, au cimetière du Vernet, le village le plus proche du lieu de l'impact, où sont enterrées les restes des corps non identifiés. «C'est une journée d'émotion pour les familles. Il me semble tout à fait naturel qu'elles viennent à chaque date anniversaire de la tragédie», a déclaré à la presse le maire du Vernet, François Balique.

En début d'après-midi, certaines familles sont montées à pied vers le col de Mariaud, à quelque 2 km du village, où avait été aménagée une plateforme décorée de roses et de ballons blancs, face au massif des Trois Evêchés, lieu du crash. «Les gens font l'effort de monter à pied car ils savent qu'au bout, il y a la personne qu'ils ont perdue», explique Bernard Bartolini, maire de Prads-Haute-Bléone, un village voisin.

«Un lieu où partager leur chagrin»

En septembre, une sculpture de Jürgen Batscheider, intitulée «Sonnenkugel» (sphère solaire en allemand), a été déposée par hélicoptère sur le lieu d'impact. L'œuvre, de cinq mètres de diamètre, renferme un cylindre et des sphères en bois à l'intérieur desquelles les familles des victimes ont placé leurs souvenirs personnels. La commémoration a été organisée «au plus proche du site du crash», a expliqué le PDG de la Lufthansa Karl Spohr.

«Nous savons, de par notre dialogue quotidien avec les familles, qu'il est très important d'avoir un lieu où partager leur chagrin». À Haltern am See (ouest de l'Allemagne) d'où étaient originaires seize lycéens morts dans le crash avec deux enseignantes, une minute de silence a été observée sur la place du Marché à 10h41, heure à laquelle l'avion s'était écrasé.

(L'essentiel/afp)