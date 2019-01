Macron s'invite dans un débat avec 250 habitants

Le président français Emmanuel Macron a joué jeudi les invités-surprises dans un débat-citoyen avec des «gilets jaunes» près de Valence. Pendant 3h15, debout et micro en main, il a balayé un grand nombre de préoccupations dans un échange avec quelque 250 personnes. Impôt sur la fortune (ISF), chômage, jusqu'au glyphosate: une multitude de thématiques ont été abordées dans la maison des associations de Bourg-de-Péage, fief du ministre de l'agriculture Didier Guillaume, qui l'accompagnait.

Comme il l'avait fait avec des élus à Bourgtheroulde ou à Souillac pendant plus de six heures, il a défendu ses choix, reconnaissant des «erreurs» et assurant qu'il allait changer les «mauvaises choses». Il a encore une fois pris soin d'étudier des cas personnels, comme celui d'un handicapé qui lui a montré sa feuille de revenus, ou d'écouter un participant qui lui a parlé à l'oreille.

«Simulacre»

Si l'ambiance était globalement détendue et bienveillante, il a été interpellé parfois vivement sur certains sujets comme l'ISF. «Je ne l'ai pas fait pour faire un cadeau à des gens». «Eh bien, si», lui ont répondu plusieurs personnes. Lui: «non, ce n'est pas vrai». «Si», a insisté l'audience. Cette rencontre «montre la volonté du président (...) d'être au contact avec les gens. Le panel n'a pas été trié», a assuré M. Guillaume à la presse à l'issue de la réunion.

Certains restaient toutefois sceptiques. Comme le vice-président des Républicains (LR) Damien Abad, qui a dénoncé un «simulacre», où «l'on s'invite chez des amis». Le débat était filmé, contrairement au déjeuner-débat organisé auparavant entre M. Macron et une soixantaine d'élus, dont le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. Pas de caméras non plus pour le tête-à-tête inédit entre les deux hommes.

