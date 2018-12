Trois morts à Strasbourg et le tireur en fuite traqué

06h30 Quelque 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et deux hélicoptères, sont aux trousses de l'assaillant, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'une déclaration depuis la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg, où il a été dépêché par le président Emmanuel Macron.

04h06 Le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace ne sera pas en kiosque mercredi car les ouvriers qui impriment le journal n'ont pas pu accéder aux rotatives en raison de la fusillade, a regretté Dominique Jung, le rédacteur en chef des DNA. Le centre-ville de Strasbourg, où sont situés les locaux du quotidien, a été complètement bouclé après l'attaque. Le confinement n'a été levé que vers 02h00 du matin, trop tard pour faire imprimer le journal.

03h30 Selon France Info, le tireur, toujours en fuite, aurait quitté le secteur du marché de Noël en braquant un taxi. Le chauffeur, laissé sain et sauf, aurait confié que l’individu était blessé. 350 personnes sont mobilisées pour trouver cet homme qui serait Chérif C., déjà condamné en France mais aussi en Allemagne.

02h25 Le ministre français de l’Interieur, Christophe Castaner, a tenu une conférence de presse depuis Strasbourg. Il a rectifié le bilan: l’attaque a fait 3 morts et 12 blessés dont 6 en urgence absolue. Par ailleurs le territoire français est placé en urgence attentat et les mesures de sécurité sont renforcées.

Le Gouvernement a décidé de placer le plan Vigipirate au niveau « urgence attentat ».

Les contrôles aux frontières sont renforcés.#Strasbourg pic.twitter.com/LRtJgbrYVj — Christophe Castaner (@CCastaner) 12. Dezember 2018

01h55 Une chasse à l'homme est en cours dans l'agglomération strasbourgeoise. Le tireur est toujours «ardemment recherché» au milieu de la nuit par les forces de l'ordre mobilisées. C'est «un fiché S» au passé judiciaire lourd. Pas pour des actes de terrorisme, mais pour des actes de droit commun.

01h30 Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a décidé «pour l'instant de fermer le Marché de Noël» mercredi. «Les spectacles sont également annulés tout comme les manifestations à caractère festif» ce jour-là. Il appartiendra à la rectrice de l'académie de l'Académie de Strasbourg de décider de la fermeture éventuelle des écoles mercredi en liaison avec le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

01h05 L'attaque du Marché de Strasbourg par un homme armé a fait, selon un nouveau bilan revu à la hausse, «quatre morts et une dizaine de blessés dont trois ou quatre dont le pronostic vital peut être engagé», a indiqué le maire de la ville, Roland Ries, à l'AFP.

00h25 Emmanuel Macron s'est rendu, peu après minuit, à la cellule de crise interministérielle de Beauvau activée mardi au ministère de l'Intérieur. «Le Président de la République effectuera un point de situation vers 00h15 (mercredi)», a indiqué la présidence. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est également en liaison avec la cellule de crise depuis Strasbourg, où il s'est rendu.

23h40 «On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. L'une d'elles est tombée, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a trébuché ou parce qu'elle a été touchée. Les gens du bar ont crié "ferme, ferme" et le bar a été fermé», a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.

23h30 Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche du tireur en fuite, «identifié» par les autorités comme un homme de 29 ans, né à Strasbourg et fiché S. Selon un nouveau bilan, l'attaque commise vers 20h en plein centre-ville a fait deux morts et 13 blessés, dont sept en situation d'urgence absolue.

23h05 Le tireur, activement recherché, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes, dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide.

23h Un nouveau bilan fait état de 2 morts, 7 blessés graves et 4 blessés légers. «Vers 20h, un individu armé est rentré dans le périmètre du marché de Noël par le pont du Corbeau (l'une des voies d'accès au centre historique, NDLR) en se dirigeant vers la rue des Orfèvres», l'une de plus animées, a précisé la préfecture. Puis «l'individu a ouvert le feu, blessant plusieurs personnes». «Un point de regroupement des victimes est installé place Kléber», la principale place de la vieille ville, et une «cellule d'urgence médico-psychologique ouverte» sur une place voisine.

22h45 Les parlementaires de la majorité, ébranlés par la crise des «gilets jaunes», devaient être reçus mardi soir par Emmanuel Macron. Mais la rencontre a été écourtée par la fusillade de Strasbourg. Alerté «pendant son discours», le chef de l'État a pris connaissance du premier bilan transmis par le chef d'état major, en a dit quelques mots puis a écourté la réunion, selon plusieurs participants.

22h25 Facebook a activé son dispositif Safety Check pour les personnes qui se trouvent à Strasbourg.

Facebook a activé son "safety check" suite à la fusillade à #Strasbourg ➡️ https://t.co/r77r3OwSx6 pic.twitter.com/JvK4tQlrxE — Franck Lassagne (@FranckLassagne) 11 décembre 2018

22h15 Un «échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant», selon une source policière. Le tireur, un individu visiblement fiché S, a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite.

22h10 Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle». Les investigations sont confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

21h55 Un nouveau bilan fait état de deux morts et onze blessés. La «situation» est en cours d'évaluation par le parquet antiterroriste, en lien avec le parquet de Strasbourg.

Strasbourg: Christophe Castaner déclare que "l'auteur a été identifié" pic.twitter.com/zEjrLJBzF4 — BFMTV (@BFMTV) 11 décembre 2018

21h45 Selon la préfecture, «l'auteur des faits identifié et activement recherché». Le président Emmanuel Macron a dépêché sur place le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a indiqué l'Élysée. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur a dit être en train de suivre «la situation au centre de veille du ministère de l'Intérieur» avec le secrétaire d'État Laurent Nunez. «Nos services de sécurité et secours sont mobilisés. Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités», ajoute le tweet.

#Strasbourg : je suis la situation au centre de veille du ministère de l’Intérieur avec @NunezLaurent.

Nos services de sécurité et secours sont mobilisés.

Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités. pic.twitter.com/v9FdlFC0tN — Christophe Castaner (@CCastaner) 11 décembre 2018

21h30 Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, «le bilan provisoire fait état de 11 victimes, dont 1 personne décédée et 10 blessés évacués vers le centre hospitalier de Strasbourg».

21h15 Selon l'AFP, qui cite la préfecture, il y aurait au moins un mort et six blessés aux abords du marché de Noël. Le tireur est en fuite.

20h45 «Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation», a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. La «Grande Ile», le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclé par les forces des l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP. Des militaires en arme, des policiers et des véhicules de secours ont afflué vers le lieu de la fusillade.

#Strasbourg les forces de l'ordre bouclent les abords de la sortie d'autoroute Etoile. "Rentrez chez vous" hurle un policier aux derniers passants pic.twitter.com/ma1C6p3mQ5 — Alexia Ighirri (@alexia_ighirri) 11 décembre 2018

20h40 Selon les Dernières nouvelles d'Alsace, des coups de feu ont été tirés dans le centre de Strasbourg vers 20h. Le quotidien alsacien évoque même la piste d'un attentat selon des sources policières. L'agence de presse DPA précise que le centre est actuellement bouclé. La mairie a appelé les habitants à «rester chez eux».

URGENT : Roland Ries, maire de #Strasbourg, confirme qu'un tireur est en fuite. Le bilan s'alourdit à 4 blessés. La préfecture et la @PoliceNat67 ont confirmé qu'un événement était en cours. La mairie appelle les habitants à se cloîtrer chez eux. L'attentat est évoqué. pic.twitter.com/AcuwWGrGym — La Plume Libre (@LPLdirect) 11 décembre 2018

(nc/L'essentiel/afp)