L'instant où les policiers tirent sur le terroriste

Stéphane se trouvait à son domicile d'Eragny (Val-d'Oise) quand il a assisté à l'intervention d'un équipage de police, rapporte Le Parisien. Les forces de l'ordre tentaient alors de procéder à l'arrestation d'un homme suspecté du meurtre de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Dans la vidéo, il est possible d'entendre plusieurs fois les policiers crier à un homme (invisible à l'image) de se mettre «au sol» avant de lui hurler: «Jette ton arme». Quelques secondes plus tard, une dizaine de coups de feu sont tirés, lors de l'intervention des policiers (qu'on ne voit plus à l'image) sur le suspect. Le terroriste, âgé de 18 ans, d'origine tchétchène, et porteur d'un couteau et d'un fusil d'airsoft, est décédé sur place.

(L'essentiel)