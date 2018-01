22 ans de prison pour la «Veuve noire» de la Riviera

Accusée d'avoir empoisonné plusieurs hommes âgés sur la Côte d'Azur dont deux morts dans des circonstances suspectes, Patricia Dagorn, 57 ans, a été condamnée jeudi à 22 ans de prison, malgré ses dénégations et l'acharnement de ses avocats à dénoncer un manque de preuves.

Jugée devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice (sud-est) pour l'assassinat en 2011 de deux retraités, un SDF avec lequel elle partageait des nuits d'hôtel et un ancien maçon à la retraite confortable dont les proches ont trouvé ses ennuis de santé et ses retraits d'argent suspects, Patricia Dagorn n'a pas bronché à l'énoncé du verdict.

Elle était aussi accusée d'avoir administré des substances nuisibles, en l’occurrence du Valium, à deux autres octogénaires rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale. Pour un seul d'entre eux, Robert Vaux, un veuf de Fréjus qui s'était épris d'elle et l'avait logée, elle a admis qu'il a pu ingérer du Valium en buvant par inadvertance un verre qu'elle s'était servie pour elle-même.

30 ans requis

L'avocate générale a requis 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Patricia Dagorn, incarcérée depuis 2012 et déjà condamnée à cinq ans de prison en 2013 pour vol, escroquerie et séquestration. Pour appuyer ses réquisitions, la représentante du ministère public a notamment insisté sur le profil des souhaits de rencontres exprimés par l'accusée en agence matrimoniale: des hommes âgés de 50 à 80 ans ou plus.

Elle a aussi cité les nombreux documents, passeports, chèques ou cartes d'identité «qui n'avaient rien à faire dans la valise de Mme Dagorn». «Mme Dagorn était une professionnelle de la rédaction de documents administratifs et de copies en tout genre, de fausses signatures. On a une abondance de faux dans ce dossier».

Traces de Valium

L'un des avocats de la défense, Cédric Huissoud, a rappelé que Francesco Filippone, 85 ans, la première des victimes de Patricia Dagorn, mort en février 2011, avait connu des ennuis de santé bien avant sa rencontre avec l'accusée. Il a aussi mis en doute sa responsabilité dans la mort en 2011 du SDF Michel Knefel, retrouvé gisant dans son sang dans un hôtel meublé niçois. Les traces de Valium décelées dans son sang étaient «dix fois moins que la dose mortelle», a-t-il plaidé.

Au total, Patricia Dagorn aurait connu au moins une vingtaine d'hommes sur la Côte d'Azur de 2011 à 2012. La plupart en ont été quittes pour des demandes d'argent ou le vol de documents.

(L'essentiel/nxp/afp)