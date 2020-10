Des Français résignés et des commerces à bout

Les Français ont renoué avec des restrictions de sorties pour ce premier week-end de nouveau confinement, mais la fermeture des magasins dits «non essentiels» exaspère les petits commerçants, soutenus par des élus, car les grandes surfaces restent ouvertes. Les mesures de ce confinement allégé, entré en vigueur vendredi, sont claires: comme au printemps, on ne peut «prendre l'air» que pendant une heure maximum et dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Les dérogations permettent aussi d'aller faire ses courses ou d'aller chez le médecin.

Mais tous les restaurants, bars et commerces jugés «non essentiels» doivent garder le rideau baissé. Même si certains font de la résistance. Des maires de villes petites et moyennes (Perpignan, Brive, Beaune, Valence, Chalon-sur-Saône, Colmar etc.) ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires sur leur commune, dénonçant l'«inégalité» de traitement face à la grande distribution et à la vente en ligne. À Rochefort (Charente-Maritimes), le maire Hervé Blanché, auteur d'un arrêté qu'il qualifie d'«acte symbolique», veut ainsi «interpeller, discuter, proposer» d’autres solutions, comme par exemple un couvre-feu pour tous. À la place de la fermeture des «petits commerces de proximité qui prennent toutes les précautions et ne sont pas des lieux de propagation». Plusieurs préfectures ont demandé le retrait de ces arrêtés «illégaux».

«Tu vends, je vends»

Le marché des Capucins à Bordeaux, traditionnelle ruche commerçante et gastronomique le weekend, était animé samedi, mais loin de l’effervescence habituelle. «Les gens sont venus plus tard que d’habitude», indique à l'AFP un commerçant. Du côté des instances professionnelles, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) assure que «le commerce de proximité, déjà fragilisé par le commerce en ligne, est aujourd’hui en danger de mort».

À Lille, la librairie indépendante «Place Ronde» accueillait les clients: porte grande ouverte pour aérer la pièce, gel hydroalcoolique à disposition et peu de monde. Pour sa gérante, Fabienne van Hulle, la fermeture des rayons livres à la Fnac ne résout pas le problème. «Mon slogan c'est "tu vends, je vends"», déclare-t-elle. «Je me bats tous les jours pour apporter des solutions concrètes aux commerçants», a répondu samedi dans Le Parisien le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

«Oui, le confinement est une épreuve pour tous les Français», a tweeté le ministre de la Santé Olivier Véran. «Mais je rappelle que le #covid19, c’est: 1 malade toutes les 2 sec. 1 hospitalisation toutes les 30 sec. 1 mort toutes les 4 mins. Respectons ce confinement, soyons solidaires. L'État protégera, et accompagnera». Par ce nouveau confinement prévu «a minima» jusqu'au 1er décembre, le gouvernement vise un retour à «environ 5 000» cas de contaminations par jour, contre plus de 35 000 ce samedi. Côté réanimation, donnée cruciale à surveiller afin d'éviter un engorgement des hôpitaux, le nombre de malades du Covid-19 s'élève à 3 443, avec 339 nouvelles admissions depuis la veille, selon les chiffres de Santé publique France.

(L'essentiel/afp)