Un cadavre trouvé, la tête posée à côté du corps

Le corps d'un Suisse de 81 ans a été retrouvé mercredi dans un champ de l'Ain, à la frontière suisse, sa tête reposant à côté, a rapporté jeudi, le parquet de Bourg-en-Bresse. C'est un employé municipal chargé de débroussailler la zone qui a découvert mercredi après-midi la dépouille décapitée en contrebas d'un fossé dans la commune frontalière de Ferney-Voltaire.

«Cela faisait certainement plusieurs jours qu'il était là, le corps était en état de putréfaction avancée, partiellement momifié. La tête a été retrouvée posée à côté du corps, mais nous n'excluons pas que ce soit le fait d'animaux», a indiqué le parquet à l'AFP. Détail intrigant, le corps ne portait ni pantalon, ni sous-vêtement.

Disparu depuis le 2 juin

Le parquet estime possible qu'étant donné son âge, la zone isolée où il a été retrouvé et le fait qu'il avait de l'argent sur lui, le défunt a pu faire un malaise au moment de satisfaire un besoin naturel. Le corps a pu être identifié grâce aux papiers d'identité retrouvés dans ses vêtements.

Il s'agit d'un ressortissant suisse âgé de 81 ans et disparu depuis le 2 juin. Pour tenter de déterminer les causes du décès, les restes ont été transférés à l'institut médico-légal de Lyon, et il a été demandé aux autorités suisses des éléments sur sa personnalité. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Gex et à la Brigade territoriale d'Ornex.

