Moha La Squale condamné à 6 mois de prison chez lui

Lors du procès le 18 mars, la procureure avait requis une peine de 10 mois de détention à domicile sous surveillance électronique, à l'encontre du rappeur parisien, absent lors du délibéré. Âgé de 25 ans, il a été en outre condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser des amendes entre 400 et 500 euros aux trois policiers parties civiles.

Lors d'un contrôle routier de routine en juin 2020, les policiers procédant au contrôle s'étaient aperçus que le rappeur (Mohamed Bellahmed de son vrai nom) faisait l'objet d'un mandat de recherche pour refus d'obtempérer aggravé. Le mois précédent, il avait été surpris au cours d'un «rodéo» à moto dans les rues de la capitale mais avait réussi à échapper aux policiers.

Visé par une enquête pour violences et agression sexuelle

Sur les vidéos de son interpellation, diffusées sur les réseaux sociaux, on entend le rappeur, maintenu au sol par trois policiers, crier des injures alors que les agents tentent de lui passer les menottes. Au cours de l'audience en mars, Moha La Squale avait expliqué être «désolé» et soutenu qu'il ne voulait pas «parler mal de la police».

Le rappeur, actuellement à l'étranger selon l'avocat qui le représentait, est aussi visé par une enquête préliminaire pour violences, séquestrations et agression sexuelle à l'encontre de plusieurs de ses ex-compagnes. Moha La Squale a été l'une des grosses révélations de l'année 2018, auteur d'un premier album «Bendero» plébiscité par le public (disque d'or, plus de 50 000 exemplaires vendus) et par la critique.

(L'essentiel/afp)