Il filme son appart, l'immeuble s'effondre

Lundi dernier, deux bâtiments vétustes situés rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille, s'écroulaient. Le drame faisait huit victimes. Ce jour-là, un locataire, Abdel, inquiet de l'état de délabrement de son logement, filme son appartement. Et quitte les lieux pour se rendre à la mairie et alerter les autorités. Quelques minutes plus tard, le bâtiment s'effondrait. Ce sont ses voisins qui ont trouvé la mort.

L'homme a publié il y a peu la vidéo sur YouTube via une amie afin «que tout le monde sache» et que ce genre de drame ne se reproduise jamais. Selon 20 Minutes.fr, il vivait depuis 4 ans au 4e étage de l'immeuble. Un immeuble qu'il a vu se dégrader rapidement ces derniers mois. «On ne parvenait plus à fermer les portes tant la structure avait bougé», a-t-il confié.

Diaporama: Effondrement à Marseille

Une situation «complètement anormale»

Dans la vidéo, on l'entend commenter en direct: «Y a urgence, vraiment!», dit-il. Et aussi: «Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus (...) En quelques heures, ça s'est aggravé», dit-il. On le voit filmer aussi la porte d'entrée qui commence de tomber. «Voilà, ça s'effondre», explique-t-il.

Abdel raconte que les locataires vivaient depuis des semaines dans une situation «complètement anormale».« Mais malheureusement, quand on habite dans un quartier populaire, on s'habitue à vivre des choses bizarres», confie-t-il. Il préfère ne pas désigner de responsable. «J'espère qu'à la fin, justice soit faite», se contente-t-il de dire.

Une enquête a été ouverte à Marseille et confiée à la police judiciaire, pour déterminer les circonstances exactes de la catastrophe et d'éventuelles responsabilités.

(L'essentiel/cht)