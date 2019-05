Un chèque de 15 euros à l'ordre de... Stéphane Bern

Un mois après l'incendie qui a ravagé le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le quotidien français Le Parisien se penche jeudi sur «le secret des dons» qui affluent en faveur de la reconstruction du mythique édifice. Plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été récoltés par les quatre organismes chargés de la collecte. Et derrière chaque don ou presque, une histoire. Ces membres d'une même famille précaire qui ont chacun donné 1 euro, d'autres, parfois des enfants, qui envoient de 7 à 15 000 euros, une donation privée venue d'Inde...

Et puis au milieu de tout cela, Stéphane Bern. Joint jeudi matin par L'essentiel, alors qu'il est en Israël pour l'Eurovision, l'animateur franco-luxembourgeois confirme que cette collecte est «une usine à gaz» qui le concerne au premier plan.

«Ça me coûte les timbres»

«Les gens préfèrent parfois m'écrire à moi directement, me disant que je les ai émus et qu'ils ne font pas confiance aux organismes», confie Stéphane Bern, conscient que son image est désormais «intimement associée» au patrimoine. «Je reçois des chèques à mon nom, un de quinze euros par exemple, je suis obligé de les renvoyer avec un petit mot. Ça me coûte les timbres», s'amuse-t-il.

«Ça me touche et au-delà de ça, c'est un succès», ajoute Stéphane Bern, qui a constaté le «désarroi» des citoyens face au patrimoine, à travers l'incendie de Notre-Dame. Et même si la Fondation du patrimoine a annoncé il y a quelques jours cesser la collecte de fonds, les dons pour la cathédrale parisienne sont toujours possibles, notamment via la Fondation Notre-Dame, hébergée par le diocèse de Paris.

#NotreDame "Paris est aujourd'hui blessée, meurtrie. C'est un drame national", confie ému Stéphane Bern pic.twitter.com/uYSDeEKDSY — Le 20Heures France2 (@20hFrance2) 15 avril 2019

(nc/L'essentiel)