Prison bloquée par une centaine de surveillants

«Tout ce qui n'est pas en uniforme bleu marine ça ne rentre pas, on ne laisse entrer que le service pénitentiaire», a affirmé Grégory Strzempek, secrétaire local de l'Ufap-Unsa à Vendin-le-Vieil. «À l'intérieur, il y aura un débrayage ce matin, avec des collègues qui vont prendre leur fonction plus tard dans la journée. Nous, à l'extérieur, on bloque tout ce qui est intervenants, professeurs des écoles, le personnel de cantine pour les détenus, les gens qui viennent pour les parloirs...», a-t-il précisé.

Ailleurs en France



Les prisons de Fresnes (Val-de-Marne), Villepinte (Seine-Saint-Denis), Meaux-Chauconin, Réau (Seine-et-Marne), Bois-d'Arcy (Yvelines) et Nanterre (Hauts-de-Seine) sont également totalement bloquées.

Un barrage constitué de palettes, pneus et de divers encombrants a été érigé devant la prison. «Ce qu'on réclame en premier lieu, c'est le départ du directeur de la prison, qui est pro-voyoucratie et après on pourra commencer à négocier les conditions de sécurité et notamment réclamer des moyens pour gérer les détenus dangereux», a-t-il ajouté. Jeudi vers 16h, le cerveau des attentats de Djerba de 2002, l'islamiste allemand Christian Ganczarski, avait agressé et légèrement blessé trois surveillants de cette prison de haute sécurité qui doit accueillir en février Salah Abdeslam pendant la tenue de son procès à Bruxelles.

(L'essentiel/AFP)