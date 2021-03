Cyberharcèlement et «nudes» à l'origine du drame

Alisha, 14 ans, a été retrouvée morte noyée dans la Seine, lundi soir à Argenteuil (Val-d'Oise). Deux jours après la découverte du corps de la jeune fille, un scénario de rivalité amoureuse commence à se dessiner. La victime et ses deux agresseurs présumés (interpellés dans la nuit de lundi à mardi), fréquentaient au même lycée, l'établissement privé professionnel Cognacq-Jay.

L'histoire entre les trois élèves aurait commencé début février, quand le lycée a eu connaissance de la diffusion parmi les élèves des photos dénudées d'Alisha. L'adolescente aurait prévenu l'établissement qu'un autre jeune avait piraté son compte Snapchat et fait circuler les images, relève BFM. Le personnel de l'école lui a conseillé d'en parler à la police. Pour des raisons encore inconnues, l'adolescente a finalement décidé de se rétracter.

S'ensuit une convocation du jeune homme de 15 ans par le lycée, qui mènera à un renvoi à titre conservatoire. Un conseil de discipline est fixé au 3 mars, puis reporté au 9 mars.

Au retour des vacances de carnaval, une violente altercation se produit entre Alisha et une autre adolescente, petite amie du garçon renvoyé, à propos des photos dénudées qui circuleraient toujours. L'adolescente en cause est également renvoyée à titre conservatoire.

Querelle amoureuse

Une situation qui angoissait beaucoup la famille de l'adolescente. «Moi j'étais inquiet», confie le frère de la victime au journal Le Parisien. «Je lui disais d'activer et partager sa géolocalisation sur son portable s'il y avait un problème». Le corps d'Alisha sera retrouvé quelques jours plus tard... La victime aurait été frappée à la tête et au visage, selon le parquet.

Selon une source proche de l'enquête, qui s'est confiée au Parisien, une querelle amoureuse serait également à l'origine du drame. «Il y a une histoire entre les deux filles et, au milieu, le jeune homme», explique-t-elle. Alisha aurait en effet fréquenté brièvement le garçon de sa classe, avant que l'histoire ne prenne fin.

