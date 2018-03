Une autre disparition liée à Nordahl L.?

Le spectre du tueur en série plane depuis plusieurs mois sur Nordahl L. Plusieurs familles de personnes disparues ont déjà décidé d'unir leurs forces dans l'espoir d'obtenir des réponses sur une éventuelle implication de l'ex-militaire. Jeudi, on apprenait sur BFM TV qu'une nouvelle affaire de disparition pourrait mener les enquêteurs jusqu'au meurtrier présumé de Maëlys. Régis Piquet a en effet porté plainte contre X et s'est constitué partie civile pour que la justice rouvre l'enquête sur son compagnon Eric Foray, disparu le 16 septembre 2016.

Ce jour-là, l'homme de 48 ans était parti faire des courses à Chatuzange-le-Goubet (Drôme) et devait se rendre ensuite à un rendez-vous professionnel important. «Il n'a aucune raison d'être parti, nous étions très heureux et pleins de projets. Il avait beaucoup investi dans notre maison. C'est un vrai cauchemar que je vis», a confié le Français en début d'année sur Facebook. Après avoir lancé plusieurs appels à témoins dans la région, l'ami du quadragénaire souhaite que les enquêteurs explorent la piste Nordahl L.

«Ce que je veux, c'est vérifier s'il n'y a pas eu une connexion entre M. Foray et Nordahl L. ou des proches de Nordahl L. S'il y a eu une connexion il faut vérifier, s'il n'y en a pas eu, on fermera cette porte et on rouvrira une autre», explique Me Bernard Boulloud, avocat de Régis Piquet, qui représente également la famille Noyer.

Nordahl L. a occupé temporairement un poste de chauffeur-livreur dans une société de livraison de boissons pour restaurants basée à une centaine de kilomètres du lieu de disparition d'Eric. Le trentenaire avait rapidement quitté cet emploi après des mésententes avec son patron. Le lien semble ténu, mais Me Boulloud et son client ne veulent rien laisser au hasard. Pour l'heure, le nom de Nordahl L. a été évoqué dans une dizaine de cas de disparitions.

(L'essentiel/joc)