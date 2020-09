Il défenestre son enfant lors d'une dispute conjugale

Le couple s’était dit oui pour la vie quelques heures plus tôt, vendredi, à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. Mais dans la nuit qui a suivi, une violente dispute conjugale a éclaté, raconte Le Parisien. Les voisins ont entendu l’épouse qui hurlait sous les coups de son mari, un homme décrit comme «une force de la nature». Aidez-moi! criait-elle quand elle a réussi à s’enfuir, «à moitié déshabillée, totalement affolée», témoignent des voisins.

Le père n’ayant plus sa femme pour assouvir sa colère, il s’est rué dans la chambre de son fils de 6 ans qui dormait et l’a extirpé de son lit pour ensuite… le balancer par le balcon. Des voisines racontent au Parisien: «On était au téléphone avec la police, on leur disait de venir nombreux. Quand, tout à coup, on a vu le monsieur sortir sur le balcon avec le petit. On tentait de le calmer, on lui disait Arrête, arrête! Et là, il a jeté son fils par la fenêtre, comme un sac poubelle. Il avait même pris de l'élan pour bien le lancer…»

Dans un état critique

Le garçon gît au sol, cinq étages plus bas. On l’entend gémir. Mais le père est toujours hors de lui. Il se met à jeter tout ce qui lui tombe sous la main: un barbecue, une bonbonne de gaz, une chaise… Des voisins ont pu atteindre le petit, en s’abritant avec une chaise et l’ont mis à l’abri dans le hall de l’immeuble. Le père, lui, tente de quitter le bâtiment mais est rattrapé par des jeunes du quartier qui le maîtrisent et le rouent de coups.

Le petit est hospitalisé dans un état critique. La garde à vue du père a dû être levée samedi, «son état n'étant pas compatible» avec cette mesure de rétention, et il a été hospitalisé en psychiatrie, a précisé la même source. L'homme n'était connu ni de la police ni de la justice. La police judiciaire du Val-de-Marne a été chargée de l'enquête, ouverte pour «tentative d'homicide par ascendant».

Vingt-cinq enfants ont été tués en 2019 dans un contexte de violences conjugales, selon un décompte publié récemment par le ministère de l'Intérieur.

Il jette son fils du 5ème étage après une dispute avec sa femme > https://t.co/GAsq9w8eoC pic.twitter.com/hSnDjIaNbt — Le Parisien | 94 (@LeParisien_94) September 12, 2020

(L'essentiel/afp/MaM)