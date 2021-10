La mort d'une Française aux Seychelles intrigue

« Les éléments de l’autopsie ne corroborent pas les conclusions des #Seychelles », explique le procureur, Xavier Bonhomme. « Ces éléments ont été communiqués aux autorités locales » le point sur la situation du graffeur #Otom https://t.co/dUH9qK0jZS — Ronan Tésorière ⭐️⭐️ (@RonTesoriere) October 18, 2021

La jeune femme de 32 ans, gérante à Nice d'un lieu événementiel, avait été retrouvée le 27 avril par son compagnon, pendue à l'accroche-serviettes dans une salle de bain d'un hôtel aux Seychelles. Cet homme âgé de 35 ans, est un street-artist établi également à Nice. Le couple séjournait depuis quelques jours au Club Med local.

Le rapport d’autopsie réalisé sur place établirait que le décès ne serait pas dû à une pendaison mais à un étranglement. L'homme qui clame son innocence, est incarcéré depuis le 5 mai, les autorités judiciaires des Seychelles considérant le décès comme «fortement suspect».

Une enquête parallèle pour homicide volontaire par conjoint avait été ouverte en mai à Nice afin d'éclaircir les circonstances du décès de cette Française. Selon un expert ayant procédé en France à des examens sur le corps de la jeune femme, «les éléments en notre possession sont en faveur d'une pendaison et non d'une strangulation». Cet expert est cité jeudi par le quotidien régional Nice-Matin et ses conclusions ont été confirmées à l'AFP par le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme.

«Aucune trace de violences sexuelles»

Toujours selon Nice-Matin, si le médecin légiste aux Seychelles avait conclu à une mort par strangulation, son homologue français, plus nuancé, relève que «les traces sur le cou ne peuvent ni infirmer ni confirmer une strangulation».

«Il n'y a aucune trace de violences sexuelles, aucune trace de coups sur le corps même si, un mois et demi après la première autopsie, en raison de la dégradation du corps, il faut rester prudent», a indiqué de son côté M. Bonhomme, cité par le quotidien. Le procureur ajoute que «certaines de nos investigations ne corroborent pas ce qui a été acté sur place».

Joint par l'AFP, Me Richard Sedillot, l'avocat de l'artiste niçois, a ajouté que d'autres éléments sur l'emploi du temps de son client «le disculpent». L'avocat qui s'est rendu aux Seychelles «pour la dernière fois en juillet», attend désormais que la justice seychelloise «ait pris connaissance de tous les éléments de la justice française transmis par le parquet» et demande à nouveau la remise en liberté de son client.

(L'essentiel/afp)