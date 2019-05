L'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté

C'est dans un mail adressé à la famille que Vincent Sanchez, chef du service de soins palliatifs de l'hôpital Sébastopol de Reims, a fait part de «l'arrêt des traitements» et de «la sédation profonde et continue» de Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif depuis plus de dix ans. De sources médicales, le décès, dans ces conditions, interviendrait d'ici quelques jours à une semaine.

Dans ce courriel, dont l'AFP a obtenu copie, le Dr Sanchez «espère pour Monsieur Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler, auprès de lui, afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels». Une allusion aux positions inconciliables qui déchirent la famille depuis six ans: d'un côté, les parents, fervents catholiques, un frère et une sœur s'opposent à l'arrêt des traitements; de l'autre, son épouse Rachel, son neveu François et cinq frères et sœurs veulent mettent fin à cet «acharnement thérapeutique».

«Euthanasie déguisée»

«C'est des monstres! C'est des nazis!», a d'ailleurs lancé depuis une voiture Viviane Lambert, la mère de Vincent, 73 ans, en passant devant l'établissement. «On va balancer les vidéos! Je veux voir mon fils tant qu'il n'est pas encore trop endormi», a-t-elle aussi crié, en larmes. De fait, une vidéo du patient a été diffusée ce lundi sur le site de Valeurs actuelles, présentée comme datant de dimanche, où la mère est au chevet de son fils.

Dimanche, avec son mari Pierre, 90 ans, ils avaient organisé un rassemblement au même endroit pour dénoncer une «euthanasie déguisée». Quelque 200 personnes y avaient participé. Les parents estiment que leur fils est handicapé, et doit être transféré dans un établissement spécialisé.

«Le coup de force continue, il est encore temps d'arrêter cette folie», ont également réagi dans un communiqué les avocats des parents, Jean Paillot et Jérôme Triomphe.

«Dans le cadre de la loi»

Ils entendent en effet contraindre la France à appliquer les «mesures conservatoires» d'un organisme de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), qui lui a demandé de surseoir à l'arrêt des soins, dans l'attente d'un examen du dossier sur le fond.

Dans ce but, ils ont à nouveau saisi lundi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et le Conseil d'Etat et annoncé une «audience en urgence» devant la cour d'appel de Paris, suite à une décision du TGI de Paris vendredi. Autre action envisagée: devant le tribunal correctionnel de Reims à l'encontre du Dr Sanchez, dont ils réclament la radiation.

«État végétatif chronique irréversible»

Ils mettent en avant notamment le dernier rapport d'experts mandatés par la justice, rendu fin 2018. Ces derniers avançaient notamment que la condition médicale de Vincent Lambert «n'appelle aucune mesure d'urgence» et qu'«il existe en France des structures pouvant l'accueillir jusqu'à sa disparition».

Ces mêmes experts affirmaient toutefois que son «état végétatif chronique irréversible» ne lui laisse plus «d'accès possible à la conscience».

(L'essentiel/afp)