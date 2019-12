Patience si vous partez en France pour Noël

Des difficultés de circulation, renforcées par la grève dans les transports publics, sont attendues à l'occasion des départs en vacances de Noël sur les grands axes routiers, notamment samedi, journée classée orange par Bison Futé dans le sens des départs au niveau national. En Île-de-France, la journée est classée orange dès vendredi dans le sens des départs, Bison Futé prévoyant une «circulation dense dès la fin de la matinée».

L'opérateur recommande d'éviter de «quitter les grandes métropoles entre 10h et 15h ou après 20h» vendredi et «entre 10h et 18h» samedi. Samedi, des ralentissements importants sont attendus au sud de Paris ou vers la Normandie, mais aussi «dans la traversée de Lyon» et «sur les axes menant vers les stations de sports d'hiver (A40, A42, A43).» Concernant l'accès à l'Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc (N205), une circulation dense est attendue vendredi «entre 9h et 16h» et samedi «entre 9h et 19h».

Enfin, la journée du mardi 24 décembre est classée orange dans le sens des départs en Île-de-France, région qu'il est recommandée de «quitter ou traverser avant 11h». L'opérateur précise que l'approvisionnement en carburant est «assuré normalement» dans les stations-service, un sujet qui «ne suscite aucune inquiétude même en cette période de départs en vacances».

(L'essentiel/afp)