Macron tombe le masque, la Toile l'accable

C'était l'erreur à ne pas commettre, surtout devant les caméras de télévision. En visite dans une école de Poissy en région parisienne, le président français Emmanuel Macron a enlevé son masque «seulement deux secondes». Deux secondes de trop, d'après certains commentateurs de télévision qui ont jugé ce geste inconscient.

La communication sur le masque «grand public», nouveau geste barrière, était pourtant bien rodée. Le président s'est montré pour la première fois avec ce masque noir en tissu au logo bleu-blanc-rouge. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que le chef de l’État a utilisé sa main gauche pour brièvement retirer la protection pour répondre au «c'est qui?» lancé par un élève.

Un petit temps de latence suffisant pour potentiellement transmettre le virus. Il est en effet fortement conseillé de retirer le masque sans toucher la partie avant en saisissant les élastiques à l'arrière. Une règle que n'a pas suivie Emmanuel Macron...

Difficile d'ailleurs d'imaginer que chaque personne appliquera cette recommandation de manière rigoureuse. Les internautes, eux, n'ont fait preuve d'aucune indulgence envers le président français. Les messages de critiques ont fusé sur Twitter où les «experts» n'ont pas manqué d'offrir une petite leçon au chef de l’État...

Quand on porte un masque chirurgical, on ne doit ni le toucher durant la période d'utilisation, ni le mettre sous le menton. #Poissy Macron ???? : pic.twitter.com/eCocQ4BE7r

#Macron enlève son masque et touche aussitôt son nez , Blanquer lui le retire en touchant la partie extérieure et ...le pose sur la table face à lui ...ok je comprends mieux... pic.twitter.com/pUHzb71owN