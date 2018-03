Une télécabine s'écrase sur la piste de ski

Grosse frayeur dimanche, sur le domaine skiable de Pra Loup, dans le département français des Alpes-de-Haute-Provence (sud-est). Une télécabine s'est soudainement décrochée du câble qui la faisait cheminer au-dessus des pistes de ski. La capsule a ensuite dévalé la pente avant de s'arrêter plus bas. Fort heureusement, personne ne se trouvait à bord de la cabine et l'incident n'a pas fait de blessé, rapporte La Provence.

Des skieurs ont tout de même été témoins de cette scène impressionnante, dont une séquence a atterri sur les réseaux sociaux. Par sécurité, les responsables des remontées mécaniques ont arrêté la ligne de télécabine et 62 personnes ont dû patienter plusieurs heures avant que des hélicoptères ne viennent les évacuer. Certains skieurs qui se trouvaient plus bas ont été secourus par hélitreuillage. Les causes de l'incident sont encore inconnues et une enquête va être menée.

(L'essentiel/joc)