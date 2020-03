Paris désert vu du ciel grâce à un drone

La préfecture de police de Paris a diffusé sur Facebook vendredi des images de la capitale française en période de confinement. De Bastille aux Champs-Élysées, habituellement noires de monde, aucun piéton à l'horizon; quelques rares voitures circulent encore.

Prises grâce à un drone le 19 mars, ces séquences paraissent comme irréelles. Et pourtant, les rues et avenues de Paris se sont bel et bien peu à peu vidées et devraient rester désertes jusqu'au 15 avril prochain, le gouvernement français ayant décidé de prolonger de deux semaines le confinement de la population. Jusqu'à nouvel avis.

La police parisienne compte une vingtaine de drones, qui peuvent voler jusqu'à 150 mètres de haut. Ils sont également utilisés pour repérer plus facilement les citoyens qui ne respecteraient pas les mesures de confinement mises en place en pleine crise du coronavirus.

(L'essentiel/utes)