Yuriy est connu des services de police

Yuriy, le collégien hospitalisé dans un état grave après avoir été tabassé par une bande de jeunes, avait un tournevis dans la poche lors des faits, a indiqué une source proche du dossier. L’adolescent avait été sauvagement agressé le 15 janvier, sur le toit aménagé d’un centre commercial du XVe arrondissement de Paris. L’enquête ouverte pour «tentative d’homicide volontaire en réunion» doit examiner, entre autres, la piste d’un règlement de comptes entre jeunes des cités.

Un groupe basé à Beaugrenelle (Paris) aurait précédemment agressé des membres de celui de Vanves (banlieue parisienne). Cette première rixe aurait motivé l’expédition punitive visant Yuriy. D’après Le Figaro, c’est la bande de Beaugrenelle, alias «RD4», qui serait impliquée dans cette vendetta. Il arrivait à ses membres de cacher des armes à l’endroit de l’agression.

«Le réveil a été très compliqué»

Selon BFM TV, Yuriy avait un tournevis dans sa poche. L’ado, qui est connu des services de police pour des faits de violence, faisait-il partie d’une bande? Avait-il des problèmes? A-t-il été entraîné dans un phénomène de vendetta? L’origine de la rixe et le lien entre les différents protagonistes restent à établir. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, et les enquêteurs cherchent toujours à établir l’identité des dix personnes présentes sur la vidéo. Ils scrutent les réseaux sociaux, enchaînent les auditions et examinent les armes saisies après les faits.

Interrogé à l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé à la «responsabilité des parents qui aujourd’hui laissent peut-être des enfants de 13, de 14 et de 15 ans se taper à coups de barres de fer, à coups de tournevis». «La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents», a-t-il insisté, soulignant que «70% de ceux qui composent les bandes sont des mineurs».

Pendant ce temps, Yuriy a subi une opération des yeux. Selon sa mère, Nataliya Kruchenyk, l’intervention s’est bien passée mais «le réveil a été très compliqué», l’adolescent souffrant de vives douleurs et de crises d’angoisse.

