«Macron a perdu le contrôle de la situation»

La France a rappelé à Paris son ambassadeur, à Ankara, après que le président turc a dit publiquement douter de «la santé mentale» de son homologue français qu’il accuse d’être «antimusulmans».

Interrogé sur France Inter sur son soutien à Emmanuel Macron dans cette affaire, le député des Bouches-du-Rhône a répondu: «Je l’ai fait à plusieurs reprises de le soutenir, je ne le ferai plus parce que le mieux que je puisse faire, c’est de me taire.» «Quand nous avons été bombardés en Syrie, quand nous avons été menacés en Libye, on lui a dit sur tous les tons qu’il était temps de poser le problème de savoir pourquoi nous sommes alliés dans l’OTAN avec quelqu’un qui nous bombarde ou qui nous menace, il n’a rien fait et il n’a rien prévu», a-t-il critiqué.

Et «à part des tweets?»

Jean-Luc Mélenchon avait notamment interpellé le Premier ministre Édouard Philippe à l’Assemblée nationale, le 15 octobre 2019, après l’invasion de la Syrie par la Turquie pour y combattre les Kurdes. «Hier soir, le président, pour des raisons qu’aucun d’entre nous n’arrive à comprendre, s’est répandu en une série de tweets (...), il a totalement perdu le contrôle de la situation», a-t-il dénoncé.

Le président Emmanuel Macron, en butte à une nouvelle controverse avec la Turquie et à un appel au boycott des produits français dans le monde arabe, après ses récents propos sur l’islam, dans le contexte des hommages à la mémoire de Samuel Paty, a diffusé dimanche soir plusieurs tweets affirmant ses valeurs et soulignant notamment son rejet des «discours de haine». «Je suppose qu’il ne veut pas de mon appui puisqu’il a donné l’ordre que l’on nous charge comme islamistes de gauche ou je ne sais pas quoi, islamo-gauchistes», a accusé M. Mélenchon.

«Le président de la République, au lieu de venir maintenant mendier des soutiens, ferait bien de réfléchir à quelle va être sa stratégie: la France est abaissée, humiliée et ridiculisée, qu’est-ce qu’il compte faire, à part des tweets?» a-t-il demandé.

(L'essentiel/afp)