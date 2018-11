La mère de Jonathann complice du meurtre?

⭕️ Affaire Alexia Daval : un cheveu de la mère de Jonathann retrouvé dans le coffre de son fils➡️ https://t.co/G1zT0vavX7 pic.twitter.com/t3W8lVUKV2— L'Est Républicain (@lestrepublicain) 27 novembre 2018

L'étau n'en finit plus de se resserrer autour de Jonathann Daval. Soupçonné d'avoir tué sa femme en octobre 2017 à Gray (est de la France), le trentenaire a changé au moins cinq fois sa version des faits. Après être passé aux aveux en janvier 2018, il avait fait volte-face et évoqué un complot familial, rejetant la faute sur son beau-frère, Grégory Gay. Si les enquêteurs ont peu de doute sur la culpabilité de Jonathann, que les preuves accablent, un mystère demeure: le trentenaire a-t-il bénéficié d'une complicité pour transporter et brûler le corps d'Alexia?

Un nouvel élément potentiellement explosif, déniché par la partie civile, vient d'être porté à la connaissance des enquêteurs, écrit Le Parisien. Montré du doigt par Jonathann Daval, Grégory Gay s'est lancé dans une lecture consciencieuse du dossier d'instruction. C'est en bûchant sur ce document que le beau-frère de la victime s'est rendu compte qu'un ADN féminin, qui n'avait alors pas été identifié, correspondait en réalité à celui de la mère de Jonathann Daval. Cet ADN, extrait à partir d'un cheveu, avait été retrouvé au début de l'enquête dans le coffre de la voiture de fonction du suspect, explique BFM TV. Or, c'est précisément dans ce véhicule que le jeune homme a chargé le corps de la victime avant d'aller la déposer dans une forêt.

Une simple coïncidence?

Ce cheveu avait été retrouvé sur une planche en bois abritant deux autres ADN, ceux de Jonathann et Alexia, explique L'Est Républicain. Cette planche se trouvait sous un carton et une imprimante que le suspect avait chargés dans son coffre le matin de la prétendue disparition de la victime. Une mise en scène que le trentenaire avait imaginée dans le but de se constituer un emploi du temps chargé. Un laboratoire l'a certifié: cet ADN correspond en tout point à celui de Martine H., la mère de Jonathann. Son ADN avait été prélevé dans le cadre d'une autre analyse, visant à déterminer si son empreinte génétique se trouvait sur le drap qui a servi de linceul à Alexia.

La présence de ce cheveu dans la voiture du suspect peut n'être qu'une simple coïncidence: le trentenaire passait souvent rendre visite à sa mère avec son véhicule du fonction. Reste que ce nouvel élément pourrait pousser les enquêteurs dans une nouvelle direction. Les avocats respectifs de la sœur et du beau-frère d'Alexia et des parents de la jeune femme ont, en tout cas, transmis leur découverte au juge d'instruction. L'avocat du suspect rétorque, pour sa part, que la présence d'un cheveu appartenant à la mère de Jonathann dans le coffre du véhicule est connue depuis des mois. La quatrième audition du trentenaire doit se tenir ce jeudi dans le bureau du juge.

(L'essentiel/joc)