Le centre-​​ville de Bordeaux était-​​il noir de monde?

Certains voient dans cette image le symbole de «l'insolence bordelaise». Une artère commerçante noire de monde en pleine pandémie de coronavirus, c'est la photo qui fait réagir de nombreux internautes depuis samedi. D'aucuns y voient là les conséquences d'une fermeture des centres commerciaux et du couvre-feu à 18h. Des restrictions qui amèneraient les habitants à se retrouver tous au même endroit sur les mêmes plages horaires. Qui plus est dans une ville dynamique et étudiante comme Bordeaux...

Si plusieurs personnes se sont montrées dubitatives, le cliché de la rue Sainte-Catherine a bel et bien été pris samedi après-midi par le photographe Mathis Oyarzun. Mais celui-ci a utilisé un angle particulier qui renforce «l'effet foule». Reste que le centre de Bordeaux était tout de même particulièrement fréquenté à l'occasion de ce samedi ensoleillé.

À la fin de l'année dernière, Luxembourg-Ville avait connu une polémique similaire, alors que les commerces étaient fermés dans les pays voisins pour cause de seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Les mesures moins coercitives au Grand-Duché avaient incité de nombreux Français et Belges à venir faire leurs courses dans la capitale luxembourgeoise, en plus des résidents qui venaient profiter d'une météo au beau fixe. Résultat des courses, les rues de la ville étaient bondées. Une situation qui a été reprochée au Grand-Duché à l'époque...

(th/L'essentiel)