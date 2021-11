Huit femmes accusent PPDA de violences sexuelles

Viols, agressions, harcèlement sexuel : 8 femmes accusent PPDA



Ces témoignages décrivent un «mode opératoire» du présentateur : après une invitation à assister au 20h ou un entretien professionnel, il les aurait agressées ou violées. #AffairePPDA https://t.co/F0dOE6U6qH — Libération (@libe) November 8, 2021

Alors que l'enquête pour viols visant l'ancien présentateur vedette du journal télévisé de TF1 a été classée sans suite, pour «prescription» ou pour «insuffisance de preuves», l'affaire rebondit grâce au témoignage de huit femmes dans le quotidien Libération, qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de viols, d'agressions ou de harcèlement sexuel.

«Ces femmes (NDLR: dont sept ont témoigné à visage découvert) racontent des histoires survenues avec PPDA, dont les faits pourraient relever des qualifications juridiques de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement», rapporte Libération. Stéphanie Khayat, une journaliste âgée de 51 ans, affirme ainsi avoir été violée deux fois dans le bureau du journaliste en 1994 et 1997. «Je ne l’entends pas s’approcher. Il me retourne brusquement face à lui, m’oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche», raconte-t-elle.

«Insuffisamment caractérisés»

Parmi les autres témoignages, Muriel Reuse, ancienne vice-présidente d'une filiale du groupe TF1, affirme avoir fait l'objet d'une tentative d'agression sexuelle. «Je n’ai pas le temps de réagir qu’il est déjà en face de moi, il essaie de m’embrasser, il défait sa ceinture et baisse son pantalon».

Selon Libération, l'affaire pourrait être relancée, neuf mois après le dépôt de plainte de l'écrivaine et chroniqueuse audiovisuelle, Florence Porcel. Cette dernière pourrait en effet déposer une nouvelle plainte pour viol avec constitution de partie civile. Elle accuse PPDA de l'avoir violée en 2009, des faits qui seraient alors non prescrits, mais que le parquet a jugés «insuffisamment caractérisés».

(pp/L'essentiel)