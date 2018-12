«Il est tombé avec son fils dans les bras»

La fusillade de Strasbourg a fait une troisième victime. Selon «Paris Match», un ressortissant afghan répondant au prénom de Kamal a perdu la vie. BFM TV rapportait jeudi matin que l'homme était en état de mort cérébrale après avoir reçu une balle dans la tête. Sur Facebook, la mosquée Eyyup Sultan de Strasbourg, qu'il fréquentait, annonçait déjà son décès mercredi.

Père de famille, Kamal travaillait dans un garage strasbourgeois. Mardi, il avait prévenu ses collègues qu'il partirait un peu plus tôt pour profiter d'une soirée au marché de Noël avec sa femme et ses trois enfants. C'est lors de ce qui devait être un moment féerique en famille que l'horreur a frappé ce grand et costaud gaillard, toujours souriant: «Un homme l'a interpellé par-derrière, en lui disant «Hé Monsieur!». Il s'est retourné et là, il s'est pris la balle. Il est tombé alors qu'il avait son fils dans les bras», témoigne pour BFM TV Sébastien, le cousin de la victime.

Les victimes de la tuerie de Strasbourg ont des noms, des visages et des histoires... Voici l'une des victimes, notre frère Kamal, d'origine afghane, qui a été assassiné à Strasbourg lors de la tuerie. Il s'est pris une balle devant sa femme et ses enfants... pic.twitter.com/m3orWeWnKG— Ahmad afghan (@Ahmadaka11) 12 décembre 2018

Effondré, le jeune homme souligne la triste ironie de l'histoire de son proche, venu en France chercher la paix et la tranquillité: «Il a fui un pays en guerre pour éviter les balles et au final, il tombe avec une balle», explique-t-il, bouleversé. À l'hôpital, des proches en larmes rendent hommage à Kamal: «C'est une personne qui était aimée, une très bonne personne», confie Massy, son voisin, à Europe 1.

Kamal, garagiste et père de famille, ressortissant afghan qui avait fui la guerre, est la troisième victime de Chérif.C. Des proches viennent de nous annoncer son décès. #StrasbourgAttack #AttaqueStrasbourg #JeSuisStrasbourg @ParisMatch— Emilie Blachere (@EmilieBlachere) 13 décembre 2018

Sébastien, lui, ne peut cacher son dégoût en évoquant l'assaillant, un jeune homme de 29 ans connu de la police pour sa radicalisation. «Je ne sais pas de quoi il se revendique. Mais surtout, qu'il n'utilise pas les mots «musulman» ou «islam», parce que ce n'est pas ça. Il n'y a pas ça, chez nous», souffle-t-il.

L'office funéraire sur notre frère Kamal, tué lors de l'attaque de #Strasbourg, aura lieu ce vendredi 14 décembre à la Grande Mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg, après la prière du vendredi, à 13:00. Il sera inhumé au Cimetière musulman de Strasbourg Meinau.Venez nombreux.— BarakaCity (@Barakacity) 13 décembre 2018

