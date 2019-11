Laeticia acculée par les dettes fiscales de Johnny

Les dettes de Johnny sont colossales et elles pourraient bien pousser Laeticia d'une part et les deux premiers enfants du chanteur, David et Laura, d'autre part, à trouver un accord sur le conflit qui les oppose dans la succession de l'Idole des Jeunes, affirme BFMTV. Leurs avocats respectifs vont se revoir dans les prochains jours, après une reprise des négociations à la mi-octobre.

La patrimoine de Johnny a été estimé par un notaire international à 40 millions d'euros. La villa de Saint-Barthélémy vaut 15 millions d'euros, les deux maisons de Los Angeles valent 11 millions et 2 millions d'euros. À cela s'ajoute la villa de Marnes-la-Coquette, où le chanteur a succombé à une longue maladie, estimée entre 8 et 10 millions d'euros, et divers biens mobiliers et comptes en banque pour 3 millions d'euros.

La dette augmente

Mais une grosse dette vient assombrir l'héritage. Selon BFMTV, Johnny Hallyday devait donc 30 millions d'euros aux impôts français. Résident suisse puis américain, il aurait tout de même dû continuer à payer des impôts sur ses revenus générés en France. Il avait tenté de faire échapper ses dividendes à l'imposition française par un montage fiscal en 2007, mais avait été rattrapé par le fisc qui lui avait notifié plusieurs redressements.

Et, comme la justice française s'est déclarée compétente pour régler le différend sur l'héritage, c'est la loi française qui doit s'appliquer, qui dit que la dette doit être répartie entre les héritiers. Du coup, celle-ci serait partagée en même temps que les actifs. Et il faut faire vite. La dette augmente de jour en jour, puisque des pénalités de retard et des intérêts s'ajoutent continuellement à la facture.

(jw/L'essentiel)