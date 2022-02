«Je l'aime, il me manque», déclare le frère de Nordahl

????En direct / Affaire #Maëlys

«Je l'aime. Il me manque», a répondu Sven Lelandais, se voyant demander ce qu'il souhaitait dire à son frère de 38 ans, assis dans le box à quelques mètres de lui, et qui risque la réclusion à perpétuité pour le meurtre de la fillette en 2017. Le saisonnier dans le secteur de la restauration en montagne âgé de 40 ans a également appelé son cadet à «se soulager en disant ce qui a été fait». «Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend la vérité. Je pense aussi que ça ne pourra lui faire que du bien d'expliquer».

«Parce que malheureusement, que ce soit la famille de la petite ou la nôtre, on est des dommages collatéraux. Ils ont besoin de comprendre et nous avons besoin de comprendre», a-t-il ajouté. Interrogé sur le caractère de son frère, il en a dressé un portrait plutôt flatteur, répétant que ce n'est pas quelqu'un de «violent», et que son passage à l'armée «l'a forgé». «Il a la sagesse quand il parle: après l'armée, il était droit dans ses bottes», a-t-il estimé.

Parfois «jaloux» de son frère

«La drogue, plus l'alcool, ça a fait un petit cocktail explosif qui a fait qu'il est parti en vrille», a-t-il ajouté. «Nordahl a toujours été un travailleur, peu importe de la mission, de l'emploi, ce n'est pas un feignant», a-t-il affirmé, prenant sur ce point le contrepied des témoins précédents.

L'avocat du père de Maëlys, Me Laurent Boguet, s'est étonné de propos «très lisses» du type «Circulez, il n'y a pas grand chose à voir». Sven Lelandais a également admis avoir été parfois «jaloux» de son frère, notamment «dans l'aspect matériel, la voiture ou autre chose» mais a nié toute tension au sein de la famille. Leur dernière rencontre remonte à septembre ou octobre dernier, au parloir.

