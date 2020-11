Joël Le Scouarnec revient devant la justice

Un ex-chirurgien français est de retour lundi devant la cour d’assises qui le juge pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures, premier volet d’une affaire de pédophilie «hors normes».

Commencé le 13 mars à Saintes, dans l’Ouest de la France, et aussitôt interrompu par le premier confinement décrété dans le pays en raison de la crise sanitaire du covid-19, le procès du chirurgien à la retraite de 70 ans devrait, sauf surprise, reprendre à huis clos.

«Il est temps qu’il passe aux aveux»

La cour d’assises du département de Charente-Maritime a jusqu’à jeudi pour tenter de révéler la face cachée du médecin respecté, père de trois fils, qui a suivi pendant 30 ans un itinéraire pédophile, jusqu’à son arrestation en mai 2017.

Il doit répondre des viols et agressions sexuelles entre 1989 et 1999 à Loches (centre-ouest) sur deux nièces, aujourd’hui trentenaires, d’agressions sexuelles sur une patiente qui n’avait que quatre ans en 1993 et des faits de viol et exhibition sexuelle sur sa voisine de 6 ans, Lucie*, dans leur jardin mitoyen. C’est elle, avec ses mots d’enfant, qui l’avait dénoncé en avril 2017. «Il est temps qu’il passe aux aveux afin que les victimes puissent se reconstruire», souligne l’avocate des parents de Lucie, Francesca Satta.

Affaire «hors normes»

«Il n’est pas dans une logique de déni (...) Il sait que depuis des années, il a eu un comportement qui a fait du mal», assurait en mars son avocat Thibaut Kurzawa. Le chirurgien, qui reconnaît des attouchements mais conteste toute pénétration digitale, encourt 20 ans de réclusion criminelle au terme d’un procès où planera sans doute l’ombre d’une autre affaire, d’une ampleur sans précédent.

Inculpé en octobre dans ce second volet à Lorient (Nord-Ouest), le chirurgien est désormais soupçonné de viols et agressions sexuelles sur 312 victimes, la plupart identifiées grâce à l’exploitation d’un journal de bord qu’il a tenu pendant plus de 25 ans, au fil de sa carrière dans des hôpitaux du centre et de l’ouest. Une affaire qualifiée de «hors normes» par le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger, révélée par une banale perquisition après le récit de la petite Lucie*.

Une procédure est en cours pour déterminer si des tiers se sont abstenus d’empêcher ses agissements. D’après l’enquête, les penchants du médecin, décrit par des experts comme un «manipulateur fasciné par la pédophilie», étaient connus dès les années 1990 de sa famille, et dans le milieu hospitalier, qui avait appris en 2006 sa condamnation un an auparavant pour consultation d’images pédophiles.

*Prénom d’emprunt

(L'essentiel/afp)