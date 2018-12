Après les «gilets jaunes», les «stylos rouges»

Je pose ça là, on ne sait jamais si @EducationFrance et @EmmanuelMacron avaient un peu de temps pour penser à ceux qui forment les citoyens de demain. Avant la répression , il y a l'Éducation #stylosrouges @stylos_les pic.twitter.com/m1Mrg7vRf0 — LePetitPrince (@Ptiprince1) 20 décembre 2018

En plus d'une augmentation des salaires et du dégel du point d'indice, ils demandent, dans un manifeste adressé au gouvernement et publié sur Twitter, de «meilleures conditions de travail». Selon eux, cela passe notamment par une diminution du nombre d'élèves par classe, une reconnaissance du temps réel de travail ou encore une augmentation du nombre de professeurs remplaçants.

«Il est temps que l'État prenne soin de ses enseignants aussi», écrivent-ils sur la page d'un groupe Facebook baptisé «Les stylos rouges en colère». Créé le 12 décembre, ce groupe comptait vendredi 27'000 personnes. En quelques jours, les témoignages se sont également multipliés sur Twitter.

Se décrivant comme «un mouvement citoyen regroupant l'ensemble des personnels éducatifs et notamment des enseignants en colère», cette initiative arrive dans la lignée du mouvement des «gilets jaunes», initialement lancé il y a près de deux mois pour réclamer une baisse des taxes sur le carburant et une hausse du pouvoir d'achat.

(L'essentiel/afp)