Il cachait la cocaïne et l'argent chez belle-​​maman

Dénoncé par une source anonyme comme étant un revendeur de cocaïne, un homme de 38 ans, bien connu de la justice et actuellement en détention au centre de semi-liberté de Lyon, avait été interpellé lundi ainsi que sa compagne de 34 ans au domicile de cette dernière à Lyon. Le suspect avait été trouvé en possession d'une petite quantité de cocaïne et de 810 euros et la perquisition de l'appartement de sa compagne amenait à la découverte de quelques grammes de drogue et 180 euros.

Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En poursuivant leurs investigations, les policiers de Lyon ont mis la main sur un plus gros pactole, caché au domicile de la belle-mère du suspect, à Craponne, dans l'ouest lyonnais, chez laquelle étaient découverts 226 grammes de cocaïne et 24 880 euros. Celle-ci a déclaré ignorer que sa fille se livrait à la vente de stupéfiants. Mère et fille ont été laissées libres.

Présenté au parquet vendredi, le trentenaire a pour sa part nié la revente de cocaïne mais déclaré garder les produits pour le compte d'une tierce personne dont il n'a pas révélé le nom.

(L'essentiel/afp)