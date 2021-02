Dans quelle ville du Grand Est fait-​​il bon vivre?

Nantes est la ville de France où la vie est la plus agréable et où les citoyens sont les plus heureux, selon le classement des «villes où il fait bon vivre» publié vendredi par le Figaro magazine. Une dizaine de critères ont été mesurés pour établir ce classement, du niveau de salaires à l'évolution de l'emploi, en passant par le prix de l'immobilier, l'offre de cinémas et l'accès à la santé. La sécurité est aussi prise en compte. Au classement général, Bordeaux, Lyon et Toulouse se classent juste derrière Nantes.

Le classement comprend 34 grandes métropoles et villes moyennes. Et dans le Grand Est, une seule ville se classe dans le top 10. Il s'agit de Strasbourg, qui est en cinquième position avec l'excellente note de 15,72. Du côté de la Lorraine, Nancy est la mieux classée, en 11e position. Metz est larguée, en 23e place, juste derrière Annecy. Mais tout de même loin devant la lanterne rouge, Le Havre.

Le Figaro magazine souligne notamment que Nancy et Metz ont perdu des habitants, 0,7% pour la cité du 54, 1,7% pour la ville mosellane. Nancy est aussi meilleure que Metz, selon ce classement, pour «l'indice de jeunesse» ou encore l'emploi, le salaire, le prix d'un logement à l'achat, le nombre de vols ou encore le taux de mention au bac. Metz se console avec un accès à la santé légèrement meilleur et un prix des logements à la location un peu plus abordable.

(jw/L'essentiel)