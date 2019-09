Séparés de leur fille, leur histoire a inspiré la télé

Yoan et Sabrina, 31 et 26 ans, sont originaires de la région de Nancy. Aujourd'hui ils forment une jolie famille avec leur fille Louna, 7 ans, et un petit garçon venu agrandir le cocon. Installé désormais près de Grenoble, le couple a pourtant traversé des épreuves qui ne s'effaceront pas. En 2012, alors que Louna est âgée de trois mois, elle est enlevée à ses parents pour une prétendue maltraitance. Elle sera alors confiée à une famille d'accueil et éloignée d'eux pendant... trois ans et huit mois!

Sauf que la petite fille est malade, atteinte par la même maladie orpheline que sa maman. Une erreur de diagnostic a conduit aux accusations de maltraitance. «On a été victimes de présomption de culpabilité (...) c'est devenu l'enfer», raconte Yoan dans les colonnes du Parisien. Menacés par les services sociaux, pointés du doigt par la justice et peu soutenus par les médecins, les jeunes parents ont finalement été relaxés en 2015. Et la famille a été réunie avant de quitter la Lorraine pour «repartir à zéro».

«On espère que ce téléfilm permettra d'ouvrir le débat»

Aujourd'hui, Yoan et Sabrina veulent «avancer» et «faire bouger les choses» Il y a le volet judiciaire (des procédures sont en cours contre des médecins du CHU de Nancy) et puis le besoin de se confier. Dans un livre d'abord, paru l'an dernier, sur quelques plateaux télé et maintenant dans une adaptation de leur calvaire à la télévision. Un téléfilm appelé «Jamais sans toi, Louna», que TF1 diffuse ce lundi soir (21h).

«On espère que ce téléfilm permettra d'ouvrir le débat dans l'opinion publique et parmi les politiques», confient dans Le Parisien ces parents, fiers de n'avoir jamais baissé les bras jusqu'à rétablir la vérité.

