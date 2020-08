Les aéroports de la région critiqués par une ONG

Les écologistes critiquent le soutien des petits aéroports comme ceux de Francfort-Hahn (Rhénanie-Palatinat) ou de Sarrebruck (Sarre), arguant qu'il s'agit d'un gaspillage de l'argent de l'État au détriment du climat. Les aéroports régionaux ont montré «toute l'absurdité de l'aviation», comme l'a déclaré le responsable de l'ONG allemande de défense de l'environnement BUND, Olaf Bandt, mercredi.

Selon lui, seuls trois des 14 aéroports régionaux analysés présentent un avantage en matière de politique des transports, en reliant leur région au trafic aérien international. Les autres sont presque exclusivement dédiés aux vols touristiques. Le BUND et le FÖS (Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft) ont exigé la fermeture immédiate de la moitié des 14 aéroports régionaux sur lesquels ils ont planché dans une étude commune. Celle-ci portait sur la rentabilité, l'importance des liaisons de transport et l'évolution du nombre de passagers des aéroports de 200 000 à trois millions de passagers par an, à savoir ceux de Brême, Dresde, Dortmund, Erfurt-Weimar, Francfort-Hahn, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Cassel-Calden, Memmingen, Münster/Osnabrück, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage et Sarrebruck.

Les aéroports de Brême et de Memmingen s'en sortent le mieux avec un «carton jaune» et deux évaluations positives chacun. En revanche, les aéroports de Dresde, Dortmund, Karlsruhe/Baden-Baden et Münster/Osnabrück n'ont obtenu qu'une évaluation positive chacun et se sont donc vu décerner un «carton orange». Les écologistes sont d'avis que les aéroports régionaux qui n'ont reçu que des évaluations négatives et donc un «carton rouge» devraient être fermés immédiatement. Il s'agit en l'occurrence de ceux de Erfurt-Weimar, Francfort-Hahn, Cassel-Calden, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage et Sarrebruck. L'étude était basée sur les rapports annuels de 2014 à 2018.

(L'essentiel/dpa)