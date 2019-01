Deux faux policiers ont agressé un vieillard

La victime, un habitant de Laneuveville-devant-Nancy âgé de 85 ans, a fait entrer chez lui le 20 décembre deux hommes affirmant être policiers en pleine enquête, avant de se faire agresser, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Nancy, François Pérain, confirmant une information de l'Est Républicain.

A la recherche d'argent, les deux hommes utilisent un pistolet «Taser» à plusieurs reprises contre l'octogénaire, au niveau de son crâne, puis le ligote dans sa chambre, en mettant du ruban adhésif sur ses yeux et sa bouche. La victime parviendra à enjamber sa fenêtre et prévenir sa voisine.

Les deux suspects, âgés de 34 ans et 42 ans et tous deux connus de la police, ont été interpellés mardi par le SRPJ de Nancy, puis mis en examen et placés en détention provisoire jeudi.

(L'essentiel/afp)