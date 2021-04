Le «Madoff lorrain» condamné à trois ans ferme

Le parquet avait requis trois ans d'emprisonnement ferme et quatre ans de sursis contre Jean-Marc Grieshaber, un ex-courtier en assurances de 71 ans, qui devra également indemniser les victimes. La procureure de la République-adjointe, Christel Simon-Haquet, a relevé une fraude s'élevant à «un peu plus de dix millions d'euros» et dénoncé «le comportement indécent» du prévenu lors de l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire le 25 mars.

Pour l'avocat de M. Grieshaber, Me Stanislas Louvel, son client n'avait, a-t-il expliqué, «pas l'intention de spolier ses clients», faisant référence à plusieurs investissements dans lesquels cet apporteur d'affaires a toujours cru. Devant les juges, M. Grieshaber a admis avoir détourné 9 millions d'euros, mais il s'est dit lui-même victime d'une escroquerie, selon Me Louvel.

82 victimes dénombrées

«Il a voulu gagner des sommes faramineuses dans un projet qui ne tenait pas la route. C'est un peu indécent par rapport aux sommes d'argent utilisées au détriment des autres», a dénoncé une source proche du dossier. La police judiciaire avait été saisie de cette affaire en 2012 pour des faits commis depuis 1999 selon le principe connu sous le nom de pyramide de Ponzi, un montage frauduleux qui consiste à rémunérer un investissement avec les fonds en provenance des nouveaux entrants.

Au total, selon Mme Simon-Haquet, 82 victimes ont été dénombrées, parmi lesquelles essentiellement des gens aisés financièrement, médecins ou cadres. Mais la procureure adjointe a également insisté sur la situation d'un couple issu d'un milieu social plus populaire qui avait confié à M. Grieshaber «toutes ses économies pour préparer l'avenir de leur fils».

Bernard Madoff était un financier américain arrêté en 2008 pour avoir conduit des années durant la plus grande arnaque de la finance mondiale.

(L'essentiel/afp)