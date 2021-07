Sauvé des eaux après quatre heures de galère

Alors que le niveau des eaux est largement redescendu au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, les personnes victimes des inondations découvrent à présent l'étendue des dégâts au fil des jours. Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans les provinces belges de Liège et de Luxembourg et fort heureusement, d'autres ont eu beaucoup plus de chance pour s'en sortir.

C'est le cas de Roland, 61 ans, domicilié dans la commune de Durbuy, à 70 km du nord du Grand-Duché. L'Avenir Luxembourg nous apprend, ce lundi, qu'il a survécu, accroché à un arbre, quatre heures après avoir été emporté par les flots déchaînés de l'Aisne, petite rivière qui se jette ensuite dans l'Ourthe.

Un véritable miracle, pour ses chevaux aussi

Le mercredi 14 juillet, après avoir porté secours aux scouts qui se trouvaient dans ses champs, Roland est parti s'occuper de ses chevaux et c'est à ce moment-là, explique-t-il, dans le quotidien régional belge, qu'il s'est retrouvé «entouré par les eaux et coincé dans un hangar». Et Roland de souligner: «Si je m'étais retrouvé dans le lit de la rivière, là j'étais cuit...». Poussé sous l'eau à plusieurs reprises, il parviendra néanmoins à s'accrocher à la branche d'un arbre. Et d'être retrouvé par les secours, quatre heures plus tard...

Hospitalisé à Marche-en-Famenne, au nord de la province de Luxembourg, Roland souffrait d'hypothermie. Miraculeusement, il n'a été victime d'aucune fracture et il a déjà pu rentrer chez lui pour se reposer auprès de ses chevaux, eux aussi dispersés, mais retrouvés, dans la commune de Durbuy à la suite des intempéries.

Bonjour, nous avons retrouvé Quortez du long d'Aisne , l'animal le plus célèbre du web fait un final en beauté ! Aussi miraculeux que son propriétaire Roland Noirhomme ! Quortez a traversé la rivière pour rejoindre les juments ! On ignore comment ! Mais nous aurons probablement un petit poulain l'année prochaine . Publiée par Florence Noirhomme sur Vendredi 16 juillet 2021

