Première destination touristique de Lorraine, avec plus de 500 000 visiteurs par an, le zoo d'Amnéville a enregistré plusieurs dizaines de naissances depuis début juin, de quoi renforcer encore un peu plus son attractivité. Le directeur général du site, Michel Louis, et ses équipes ont ainsi accueilli une petite femelle tapir, prénommée Fiona, le 29 juin dernier. Quelques jours plus tôt, c'est Bulma, une femelle hippopotame, qui a pointé le bout de son nez, fruit des amours de Kinshasa (2,5 tonnes) et Mara (2,1 tonnes).

Ces deux naissances ont été précédées par un véritable «baby-boom» au zoo d'Amnéville, avec pas moins de 30 nouveaux venus, dont la plupart font partie d'un programme international d'élevage pour espèces en danger: 2 varis noir et blanc (lémuriens), 1 mandrill, 1 dik-dik (antilope naine), 2 milans royaux, 6 milans noirs, 1 aigle des steppes, 1 harfang des neiges, 4 cigognes blanches, 2 ibis chauves, 2 grues demoiselles, 3 aigrettes garzettes, 2 calaos à bec rouge, 2 loriquets de Swainson, 1 étourneau métallique.

(pp/L'essentiel)