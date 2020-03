Le déraillement d'un TGV fait au moins 21 blessés

Un #TGV reliant #Strasbourg à #Paris a #déraillé jeudi 5 mars vers 7h30, à hauteur d’#Ingenheim dans le Bas-Rhin. Le train n'a pas complétement déraillé mais la motrice est sortie des rails.

Un TGV qui reliait Strasbourg à Paris a déraillé ce jeudi matin au nord de Strasbourg, alors que 348 passagers étaient à à bord. Le premier bilan provisoire fait état d'1 blessé en urgence absolue et de 20 blessés pris en charge en urgence relative, indique la préfecture de la région Grand Est.

«La motrice du TGV est sortie des voies vers Ingenheim», à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, a indiqué une porte-parole de la SNCF, sans donner plus de détails. Les quatre premières voitures du train sont aussi sorties des rails, précise France Bleu Alsace. Le TGV aurait percuté un talus qui s'est affaissé selon les informations livrées aux voyageurs. La circulation des trains a été déviée dans les deux sens, entraînant des retards.

«Un très fort choc soudain»

Interrogée par France Bleu Alsace, une passagère du wagon de tête de ce train qui avait quitté la gare de Strasbourg à 07h19 a expliqué qu'il y avait eu «un très fort choc soudain» et des «impacts sur les vitres». «Le train a freiné, est sorti du rail, ne s'est pas couché mais est penché», a-t-elle détaillé, précisant qu'il n'y avait pas de blessé dans son wagon mais que les passagers avaient «été bien secoués».

De premières photos diffusées par les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) sur son site internet montrent effectivement le train qui n'est pas couché mais l'avant de la locomotive endommagé. «C'était assez impressionnant, comme si on avait tapé quelque chose, puis une interminable de glisse sur les cailloux. Plus personne ne parlait, on s'accrochait à nos sièges», raconte un passager, qui se trouvait dans la voiture de tête à France Bleu Alsace.

