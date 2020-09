Le difficile sauvetage d'un randonneur belge

Un randonneur belge de 57 ans a subi un accident mardi après-midi à Orscholz, en Sarre, rapporte la police de Merzig ce mercredi. Il semble que l'homme a trébuché sur le chemin de Cloef et est tombé dans une pente très raide. Sa chute a été ralentie par un arbre 30 mètres plus bas. D'autres randonneurs ont alerté les secouristes et ont prodigué les premiers soins.

L'homme souffrait en effet de lacération et de fractures, a indiqué à L'essentiel un porte-parole de la police. Les services d'urgences ont dû le secourir sur un terrain très accidenté à l'aide d'un palan pour le hisser sur le chemin jusqu'à l'endroit où un hélicoptère l'attendait. Il a été transporté à l'hôpital de Sarrebruck.

(L'essentiel)