Il vole une auto pour y dormir et finit en prison

C'est une affaire peu banale que le tribunal correctionnel de Metz a jugée vendredi dernier. Un SDF âgé d'une cinquantaine d'années comparaissait pour avoir volé une voiture sur un parking du Centre foires et conventions de Metz Métropole. À la barre, l'homme a expliqué avoir ensuite utilisé le monospace pour dormir, pendant une quinzaine de jours et a reconnu quelques déplacements à Thionville et Nancy.

Le vol, qui remontait à la nuit du 15 mai dernier, aurait été commis par une tierce personne dans le pavillon d'un Messin. Le monospace aurait ensuite été abandonné sur un parking du Centre foires et conventions de Metz Métropole, à Grigy, les clés sur le tableau de bord.

Le SDF, un ancien commercial, présentait un casier judiciaire chargé, avec notamment plus d'une vingtaine d'affaires de vol. Le tribunal correctionnel a décidé de suivre les réquisitions du parquet et condamné le voleur à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, assortie d'un mandat de dépôt.

(pp/L'essentiel)