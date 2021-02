Course poursuite folle entre trois pays

Le chauffard n'avait que 15 ans et il n'a pas voulu obéir à la police luxembourgeoise qui lui demandait de s'arrêter, vendredi. Une course poursuite rocambolesque a alors commencé. Au volant de sa BMW, il a alors filé en direction de la Belgique, pour tenter de semer les agents grands-ducaux.

Pas forcément une bonne idée. Après avoir passé la frontière, il s'est retrouvé avec quatre patrouilles de la police wallonne à sa poursuite. Nouveau changement de direction. Le conducteur tente de fuir vers la France et passe la frontière.

Mais, quelques dizaines de mètres après son entrée sur le territoire français, il percute une glissière de sécurité, perd une roue et s'immobilise juste avant la sortie Longlaville de la RN52. Le jeune conducteur, originaire de Thionville, et son passager de 17 ans, ont alors tenté de continuer à fuir à pied. Raté, les agents belges avaient aussi passé la frontière et les ont mis en joue pour les interpeler. Les deux suspects ont ensuite été remis à des policiers de Mont-Saint-Martin. Ils étaient toujours en garde à vue vendredi soir.