Un Messin torturé et tué au Portugal par un ex jaloux

Les retrouvailles avec son amour de jeunesse ont tourné au drame. Luis-Miguel Fernandez Alvarez, un salarié de l'Urssaf de Metz âgé de 53 ans, a été sauvagement assassiné par un ex jaloux, rapporte Le Républicain lorrain. Le Messin était parti de l'aéroport du Findel pour des vacances dans le nord du Portugal, à Ponte de Lima. Il y a retrouvé son amour de jeunesse Nuria, 48 ans.

Pour leurs retrouvailles, Luis-Miguel et Nuria avaient loué un gîte rural. Ils pensaient y être tranquilles. Mais c'était sans compter Carlos, 50 ans, l'ancien mari de Nuria. Séparé d'elle après douze ans de vie commune, il avait placé un dispositif de traçage sur la voiture de son ex. Ce qui lui a permis de la suivre sans difficulté. Travaillant dans l'immobilier à Vigo, en Espagne, il n'a eu qu'une centaine de kilomètres à faire pour retrouver le couple et lui faire subir une vengeance atroce.

«Il a souffert»

Il débarque dans le gîte rural dans la nuit du 19 au 20 août. Là, il neutralise ses deux victimes. Il attache Nuria à une chaise à l'aide de câbles électriques et maîtrise Luis-Miguel sous la menace de plusieurs armes blanches. Il va ensuite le torturer avec ces armes, dont une machette, pendant six interminables heures, relate le journal espagnol La Vos de Galicia. Le Messin finit par mourir sous la torture de son bourreau.

Nuria, elle, réussit à prendre la fuite. Elle court, les mains toujours attachées dans le dos, jusqu'à chez un voisin. Le meurtrier, lui, se fait aussi la belle. La police portugaise finit par le retrouver mort. Il s'est jeté d'un pont.

Luis-Miguel a été inhumé dans le village d'origine de sa famille, Entrimo, en Espagne. Sa mort atroce a provoqué une grande émotion parmi ses proches. Notamment Vincent, qui l'avait emmené à l'aéroport du Findel au début de ses vacances tragiques, qui évoque avec émotion dans les colonnes du Républicain lorrain «un frère d'armes». Luis-Miguel avait fondé une association à Metz, les Ruistres sans terre, qui s'était spécialisée dans la vie au Moyen Âge. Ce passionné d'histoire était d'ailleurs très fort à l'épée, pour des spectacles historiques, notamment. Mais, face aux lames de son meurtrier, il n'a eu aucune chance de se défendre. «Il a été assassiné, et malheureusement, il a souffert», regrette Vincent.

