Le trafic ferroviaire est à nouveau très perturbé

#CFLINFOS60 Trains retardés.

En raison de perturbations sur le réseau CFL, des retards sont à prévoir sur tous les trains. — CFLinfos (@CFLinfos) 4 octobre 2018

Les jours se suivent et se ressemblent pour les usagers qui tentent de venir travailler en train ce jeudi matin. Un «problème technique» devrait entraîner des retards sur «tous les trains», indiquaient les CFL en début de matinée.

Vers 11h, les CFL ont communiqué sur des «perturbations opérationnelles rencontrées sur la ligne 60» qui circulent entre Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Rodange. «Les CFL veulent éviter l'encombrement et des retards sur le reste du réseau, tout en assurant la circulation sur la ligne 60», indique le communiqué. Du coup, les trains sur le tronçon Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche ont été supprimés et seront remplacés par des bus, de 11h30 à 21h ce soir. Les CFL n'ont en revanche pas encore précisé la nature des «perturbations opérationnelles».

La matinée avait déjà mal commencé, côté français, avec l'annulation du Metz-Luxembourg de 7h46. Plusieurs TER avaient en outre circulé avec un nombre de places réduit, indique la SNCF. Contactée par L'essentiel, la SNCF confirme avoir eu quelques soucis ce matin, mais rien de durable.

#CFLINFOSALL Suppressions de trains - entre Esch sur Alzette/Audun le Tiche vice versa.

Suite à un problème opérationnel, tous les trains sont supprimés entre Esch sur Alzette/Audun le Tiche et Audun le Tiche /Esch sur Alzette de 11:35 à 21:05. Les ... https://t.co/Q8A8gMuc6C — CFLinfos (@CFLinfos) 4 octobre 2018

️???? #RadioTrafic #TERNancyMetzLux



⚠️ Les TER suivants circuleront avec un nombre de places réduit :#TER837512 Metz 07:09 -> Nancy 08:02#TER837504 Metz 06:09 -> Nancy 07:02#TER88504 Nancy 7:20 -> Metz 8:01 -> Luxembourg 8:51#TER837521 Nancy 08:28 -> Metz 09:21 — TER Grand Est (@TERGrandEst) 4 octobre 2018

Ces perturbations font suite à celles qui sont déjà survenues la veille et avaient considérablement entravé le trafic ferroviaire entre la France et le Luxembourg.

MR @fbausch, je comprend qu’on travail sur une solution potentiel à long terme, mais la au quotidien c’est plus vivable. 2h55 de retard a bureau hier, 1h ce matin. N’y a t’il pas moyen de réfléchir à une solution rapide ? Supprimer les frets en période de pointe ? — rickey (@rickey57050) 4 octobre 2018

(L'essentiel)