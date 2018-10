L'ex-​​maire de Longuyon prend six mois de prison

Pierre Mersch, ancien maire de Longuyon (Meurthe-et-Moselle) et de la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais, a été condamné à deux ans de prison dont six ferme pour détournement de fonds publics par le tribunal correctionnel du Val de Briey, indique la presse française.

L'ex-élu, aujourd'hui âgé de 81 ans, a été reconnu coupable d'avoir utilisé à des fins personnelles, entre 2009 et 2014, près de 496 000 euros des caisses de la commune et environ 163 000 euros de celles de la communauté de communes. Il a aussi abusé de la confiance de six sociétés et de deux associations, pour un montant total de 26 500 euros.

L'ancien édile envoyait ensuite cet argent à trois personnes qui habitaient au Sénégal. Deux des bénéficiaires étaient deux jeunes femmes dont il aurait souhaité s'attirer les faveurs. Pierre Mersch, qui a aussi été condamné à 10 ans d'inéligibilité et à verser 26 500 euros de dommages et intérêts, a décidé de faire appel.

