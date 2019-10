Route barrée entre la France et Esch-​​sur-​​Alzette

La SNCF, en collaboration avec les CFL, effectuera prochainement des travaux d’entretien de l’ouvrage d’art de la SNCF, effectués en collaboration avec les CFL, la route N4 (côté luxembourgeois) et RD16 (côté français) sera barrée dans les deux sens entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche, à partir du lundi 28 octobre, et pour trois semaines.

«Les autorités françaises profitent de l’occasion pour procéder à un renouvellement de la couche de roulement de la RD16», précise un communiqué de l'Administration des ponts et chaussées au Luxembourg. Pour les automobilistes et tous ceux qui empruntent ces axes, une déviation sera indiquée et passera par la liaison Micheville, jusqu'au dimanche 17 novembre.

(nc/L'essentiel)