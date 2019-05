[#ContreLesTrafics] Grace aux investigations des policiers Nancéiens et de la Police judiciaire de Metz. Un trafic de drogue de synthèse a été démantelé.

Trois individus interpellés et

424 G de MDMA

5031 cachets d'ecstasy

566 G de Kétamine

335 buvards LSD

4600 € ont été saisis pic.twitter.com/IoWoTg2nEC — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 25 mai 2019

Trois hommes ont été interpellés et mis en examen à Nancy dans le cadre du démantèlement d'un trafic alimentant en drogues de synthèse des établissements de nuit de la ville, a-t-on appris auprès de la police de Meurthe-et-Moselle et du parquet. «Grâce aux investigations des policiers nancéiens et de la police judiciaire de Metz, un trafic de drogue de synthèse a été démantelé. Trois individus interpellés», indique la police sur son compte Twitter.

«Il s'agit d'un trafic de stupéfiants significatif qui alimentait plusieurs établissements de nuit de Nancy», a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nancy, François Pérain. Les trois hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été mis en examen vendredi. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le troisième sous contrôle judiciaire.

Au total, 424 g de MDMA (le principe actif de l'ecstasy), 5 031 cachets d'ecstasy, 566 g de kétamine, 335 buvards de LSD et 4 600 euros ont été saisis, a détaillé la police.

(L'essentiel/afp)