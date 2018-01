«Le procès Pierson? Une impression de déjà vu»

Quatorze ans après le procès Dutroux en Belgique, Arlon va revivre un procès qui risque de ne laisser personne indifférent. Accusé d’avoir assassiné en décembre 2014, Béatrice Berlaimont, 14 ans au moment des faits, Jérémy Pierson, 30 ans depuis le 3 janvier dernier, habitait à Arlon tout comme la jeune victime disparue. Dans le chef-lieu de la province de Luxembourg où vivent 30 000 habitants dont de nombreux frontaliers, tout le monde se connaît et la tension est palpable à quelques jours du procès en cour d'assises.

«Ici, c’est une impression de déjà vu», affirme d’emblée Stéphane, propriétaire de la Friterie du Cerf à deux pas du tribunal. «Dans une moindre mesure, on avait déjà vécu tout cela avec l’affaire Dutroux. Ce sont des affaires que l’on n’aimerait plus voir et pour moi, il n’y a pas besoin de procès, il est coupable à 500% puisqu’il a récidivé. À la fin de l’année 2014, j’ai vécu les faits comme toute la Belgique, je pense. On était bouleversés, alors que l’on pensait ne plus jamais voir ça. On pense très fort aux parents. L’accusé et la victime sont d’Arlon, c’est très spécial d’assister également au procès, ici, à Arlon. On se demande encore comment l’accusé a pu passer entre les mailles du filet de la police et pourquoi on n’a pas réussi à sauver la petite à temps».

Que lui reproche-t-on?

Chez les adolescentes d’aujourd’hui qui se souviennent de toute la crispation partagée par la population au moment des faits, de nombreuses questions restent également en suspens. «Au moment de la disparition de Béatrice Berlaimont, on était tous choqués», avoue Nel, 16 ans aujourd’hui, «car cela aurait pu être nous ou une de nos connaissances. Mes parents m’ont proposé d’aller au procès, mais, j’hésite, car cela doit être très choquant d’entendre tout ça. Tout le monde a un avis sur les peines, mais c’est très difficile de se prononcer. C’est une histoire horrible et c’est sûr que l’accusé doit être puni, mais je ne connais pas exactement ce qu’on lui reproche».

Dès le lundi 29 janvier 2018, et pendant plus de deux semaines, le jury populaire composé de huit femmes et de quatre hommes devra statuer sur la culpabilité de Jérémy Pierson, accusé d’avoir enlevé Béatrice Berlaimont, de l'avoir violée à plusieurs reprises et de l'avoir assassinée «dans d'atroces circonstances». Il est également accusé d’avoir agressé sexuellement, au même moment, une automobiliste.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)