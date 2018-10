La France veut clôturer la frontière belge

En France, de nombreux éleveurs de porcs se disent très effrayés par la découverte, mi-septembre, de foyers de peste porcine africaine en Gaume, à proximité d'Étalle en Belgique. Des voix s'élèvent de plus en plus pour que la frontière franco-belge entre le sud de la province de Luxembourg et les départements des Ardennes, de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle soit clôturée rapidement pour empêcher les sangliers de rejoindre les forêts françaises.

Le quotidien régional belge L'Avenir Luxembourg rapporte, ce mardi dans ses pages, les propos de Paul Auffray, président de la Fédération nationale porcine française. «En France, le secteur porcin pèse 1 milliard d’euros et 23 millions de cochons sont produits chaque année», rappelle-t-il, avant d'ajouter: «J'ai lu que la Belgique souhaitait clôturer la zone infectée (63 000 ha, soit l'équivalent de 63 000 terrains de football ou plus ou moins un quart de la surface du Grand-Duché), mais qu'est-ce qu'on attend?».

Pour rappel, lundi dernier, le ministre fédéral belge de l'Agriculture a ordonné l'abattage de plus de 4 000 porcs sains dans 58 exploitations se trouvant dans la zone infectée par la peste porcine africaine. Même si aucun sanglier contaminé n'a été retrouvé en France et au Luxembourg, pour le moment, Paul Auffray aimerait que «la coopération transfrontalière soit renforcée pour enrayer le virus». «Clôturer la zone est la seule solution, car il n'existe pas de frontières naturelles», conclut le président de la Fédération nationale porcine française qui pourrait demander également un abattage préventif des porcs français situés à proximité de Montmédy et Longwy.

(fl/L'essentiel)