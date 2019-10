Des sangliers survivent, malgré la peste porcine

Alors que l'ensemble des médias belges ont annoncé, ces derniers jours, un nouveau cas de peste porcine africaine, au camp militaire de Lagland, dans la zone infectée entre les communes d'Arlon et de Saint-Léger, d'autres sangliers parviennent, semble-t-il, à quelques km de là et tout proche du Grand-Duché, à poursuivre leur petit bonhomme de chemin.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, ce jeudi 31 octobre, peu après 8h30, on peut remarquer la présence d'une vingtaine de sangliers dans un champ situé à Thiaumont, petit village de la commune d'Attert, localisé «à la limite de» la zone de contamination présumée et la frontière avec le Grand-Duché, soit une petite bande de cinq km de long à peine. Sur la séquence de 34 secondes, on aperçoit plusieurs marcassins, et toute la troupe se déplace normalement, a priori.

Non loin de là, des chasseurs ont pourtant pour mission d'éradiquer un maximum de sangliers. «Où sont les chasseurs?», se demande même une internaute, à qui un autre répond avec humour, «à la buvette». Et l'auteur de la vidéo de confirmer que les sangliers ont été filmés «hors zone PPA, mais à la limite de la zone infectée», tout en regrettant «qu'il était plus facile d'éradiquer 4 000 porcs domestiques en bonne santé».

(fl/L'essentiel)